Nefesimiz uzundur

ABD ve İngiltere, önceki gece Yemen'deki Husi hedeflerini, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. ABD Başkanı Joe Biden 'gerektiğinde daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğini' ifade ederken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

CENTCOM AÇIKLADI

Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin desteklediği saldırılar hakkında açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "İran destekli Husi militanları, 17 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası nakliye rotalarında 27 gemiye saldırı ve taciz girişiminde bulundu. Bu yasa dışı olaylar arasında Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı saldırılar yer alıyor" açıklaması yaptı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırıları şiddetli patlamalara neden olurken, büyük yangınlar çıktı. Yemenli sosyal medya kullanıcıları, saldırılar sonucu gerçekleşen patlama ve yangınlara

ilişkin videolar paylaştı. Husilerin kalesi olan Saada ve Hadramevt kentlerindeki bazı bölgelerde güçlü patlamalarla birlikte büyük yangınların çıktığını gösteren videolar yayımlandı.

5 HUSİ MENSUBU ÖLDÜ

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Seri, "ABD ve İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların devamına verdiği destek bağlamında Yemen'e 73 saldırı gerçekleştirdiğini" ifade etti. Saldırılarda başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerinin hedef alındığını belirten Seri, saldırılar sonucu Husilerden 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

8 ÜLKE DESTEK VERDİ TEPKİLER GECİKMEDİ

İRAN HALKI CUMA NAMAZI SONRASI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı. Kenani, "Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi. Başkent Tahran'da da, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Yemen'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla gösteri yapıldı. Cuma namazının ardından yürüyüşe geçen İranlılar, Yemen'e destek mesajı verdi.

AMACIMIZ İSTİKRARI YENİDEN TESİS ETMEK

Beyaz Saray'ın yayınladığı ortak açıklamada 10 ülkenin hükümetinin imzası yer aldı. Bu ülkeler Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD olarak kayıtlara geçti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de Husi hedeflerini vurması sonrasında 10 ülke tarafından yapılan ortak açıklamayı yayınlayarak, "ABD ve İngiltere'nin bugünkü tepkisi, daha fazla saldırıyı önlemek için Yemen'deki Husi askeri hedeflerine yöneliktir ve BM Şartı ile tutarlıdır. Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" dedi.

GAZZE'DEKİ KATLİAMIN ORTAĞI OLDUĞU KANITLANDI

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Hizbullah'ın, tüm gücü ve imkanlarıyla İsrail saldırısı altındaki Filistin halkının yanında durup oradaki ablukayı kaldırmaya çalışan Yemen'in egemenlik ve güvenliğini tehdit eden ABD-İngiliz saldırısını şiddetle kınadığı ifade edildi. Ayrıca, ABD'nin bu saldırı ile bir kez daha İsrail'in Gazze ve bölgede işlediği katliamın ve yaşanan trajedinin ortağı olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ ACİLEN TOPLANMALI

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti" ifadelerine yer verildi.