Pençe Kilit’te 6 kahraman Mehmetçik şehit

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 Mehmetçik şehit oldu, 7 askerimizin tedavisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği belirtilerek "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır" denildi. Ancak ağır yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca, şehit sayısı 6'ya yükseldi.

12 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Yapılan açıklamada teröristlerle temasta ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.