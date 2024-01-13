Soykırım davasında İsrail savunma yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı yayımlandı.

'SOYUNU KURUTUN'

Davanın önceki günkü ilk duruşmasında Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, soykırımın kanıtı olarak sundukları fotoğraf ve videolarla tezlerini somut delillerle destekledi. Avukatların yaptığı etkili sunumlar duruşmaya damgasını vurdu ve dünyanın dikkatini dava sürecine çekti. Duruşmada Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Tembeka Ngcukaitobi, Netanyahu'nun "Amalekliler" konuşmasını delil olarak sundu ve ardından İsrailli askerlerin "Amaleklerin soyunu kurutun!" sloganları atarak şarkı söyledikleri ve eğlendikleri videoyu izletti. Davacı avukatlarından Vaughan Lowe, İsrail hükümeti, ordusu ve yönetiminin soykırım söylemlerinde bulunduğunu ve "soykırım niyetini" açığa vurduğunu belirterek, "Mesele şu ki soykırım yasağı mutlaktır, emredici bir hukuk kuralıdır. Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez" dedi.