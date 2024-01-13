Tekin: O milletvekillerinin hepsinden daha CHP’liyim

CHP, İzmir'in Torbalı ilçesinde eski İlçe Başkanı Övünç Demir'i başkan adayı göstermişti. Bu karara saygı duyduğunun altını çizen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de 6 belediye başkan adayını açıkladığını, aralarında CHP'li sadece kendisinin olduğuna vurgu yaparak, "Birkaç CHP'li ilçe daha açıklansaydı, bu kadar üzülmez, kırılmazdım. Bana karşı garezleri mi var, anlayamadım. Neden sadece Torbalı, neden sadece ben? Onurumla oynadılar ve ben bunda bir art niyet arıyorum" sözleriyle sitem etti. Görevinden istifa edeceği yönündeki söylentileri de yalayan Tekin, "Ben bu kararı veren o milletvekillerinden daha çok CHP'liyim. Hiçbir İzmir milletvekili beni arayıp önceden durumu söyleme gereği bile duymadı. Kırgınım. Ben onlardan daha CHP'liyim, o yüzden istifa da etmeyeceğim" dedi. CHP'nin Parti Meclisi, İzmir'in 30 ilçesinden 6'sının belediye başkan adaylarını açıklamıştı. İYİ Parti'nin iktidar olduğu Tire'nin yanı sıra AK Partili Kınık, Bergama, Kiraz ve Bayındır'ın adaylarının arasına CHP'li Torbalı Belediyesi'nin dahil edilmesi ise dikkat çekti.