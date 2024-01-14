MİT, 160 kilometre derinde vurdu

MİT, terör örgütü PKK/ KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından 160 km. derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖRİST TOPLUYOR

Terörist Aydın'ın faaliyetlerinin sonlandırılması için saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Uygun zaman ve koşulların oluşmasıyla, Türkiye'nin 160 kilometre ötesinde Irak'ta düzenlenen operasyonda "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer alan teröristin, son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/ KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptığı belirlendi. Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015'te Irak'ın Kuzey'ine geçerek örgütün silahlı kadrosuna katılan terörist hakkında Muş Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla alınmış tutuklama/yakalama kaydı bulunduğu, teröristin örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği kaydedildi.