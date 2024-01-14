Teröristlerin inleri yerle bir edildi

Mehmetçik, Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından teröristlerin inlerini başlarına yıktı. Hava harekatlarıyla mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef havadan vurulurken, kara ateş destek vasıtalarıyla imha edilen hedeflerle birlikte çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

29 HEDEF VURULDU

Şehitlerin verildiği gece Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefi imha etti. Harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda operasyon yapıldığı belirtildi.