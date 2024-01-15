Behzat Ç’den davullu zurnalı paylaşım

Rol aldığı polisiye dizide Behzat Ç. karakteriyle tanınan CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepki çeken Erdal Beşikçioğlu, önceki gün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise dün sosyal medya hesabından paylaştı.

'SAÇINI TARAYANLARDAN'

CHP'nin Etimesgut Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun, 9 şehit verdiğimiz günde yaptığı söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Beşikçioğlu'na tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar şu şekilde: "9 şehidimiz var sen davul zurna çal", "Mahalle yanarken saçını tarayanlardan", "CHP'liler bir daha çıkar da şehitler üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkarsa onlara gerçek yüzlerini gösteren bu videoları gösterin", "Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat", "İşte siz bu kadar samimiyetsizsiniz..."