44 Milyar 700 Milyon nerede?

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e devletten aldığı vergi payı bütçesi üzerinden yüklendi. Çankırı, "Sayın Soyer 44 Milyar 700 Milyon TL'lik bütçe ile bu kente ne zaman hangi hizmeti sağladınız" diye sordu.

DEVLETTEN BÜTÇE ALDI

Soyer'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kente yapılacak hizmet cetvellerini açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan tepki geldi. Soyer'e 'Kaplumbağa hızı ile başkanlık yapılmaz" diyen Çankırı mevcut başkanlık döneminde kentin makyaj projelerle anıldığına dikkat çekti.

'ACİL İHTİYAÇLAR VAR'

5 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devletten aldığı vergi payı bütçesine, kasasına giren rakamın 44 milyar 700 milyon lira olduğunu hatırlatan Çankırı, "Sayın Soyer'e soruyoruz bu paranın hizmet icraatı nerede? Su basan iş yerlerinin önündeki kum torbalarının altında mı? Yoksa Kültür Park'ı pazaryerine çeviren tezgahlarda mı" dedi. İzmir'in acil olarak kentsel dönüşüme ihtiyacının olduğunu aktaran Çankırı, "Kenti yıllardır yönetenler Kemeraltı'ndaki alt yapı sorununa karşı kimi hedef almaktadır? Kendi mevcut belediyelerine ise eleştireleri Soyer'i ayakta alkışlarım. Ancak buranın halı altına süpürülmüş değil de görmek istemediğiniz ciddi boyuttaki sorunları şimdilerde sizin belediyecilikteki sınavınızı ortaya koymaktadır. İnşallah İzmir, hak ettiği hizmeti, ortak akılla ve şeffaf belediyecelik zihniyetiyle buluşacak. Bu yüzden AK Belediyecilik İzmir'i İzmirliler ile yönetmeye taliptir" dedi.