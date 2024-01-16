“Aydın’ın kaybedecek 5 yılı daha yok”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kentin kayıp yıllarının telafisi için yola çıktığını belirterek, Aydın'ın Ege Bölgesi'nin en gözde şehriyken, şimdi emsallerinden 15- 20 yıl geride kaldığını söyledi. Savaş, "Kentin kayıp yıllarının telafisi için yola çıktım" dedi. Aydın'daki basın mensupları ile buluşan Savaş, kentte hayata geçirmek istediği projeleri anlatıp mevcut yerel yönetime eleştirilerde bulundu. Aydın'ın hak ettiği gibi yönetilmediğini ifade eden Savaş, "Benim kavgam da sevdam da Aydın. Artık Aydın'ın kaybetmeye tahammülü yok. İnşallah bunu hep beraber yapacağız. Hep birlikte çalışacağız hep birlikte kazanacağız, hep birlikte bu şehri yöneteceğiz" dedi.