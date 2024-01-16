MHP’nin Çeşme adayı Esat Tanık

MHP yerel seçimler için adaylıkları kesinleşen 55 ismin daha adaylarını açıkladı. Açıklanan isimler arasında İzmir'in Çeşme adayı da belli oldu. MHP, Çeşme'de eski milli tenisçi Esat Tanık'ı aday olarak gösterdi. MHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen aralarında 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı. Buna göre Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger belediye başkanlığı için yarışacak. Denizli'nin Buldan ilçesinde başkan adayı Mesut Sarıbaloğlu oldu. Açıklanan adaylar arasında İzmir'in Çeşme adayı da belli oldu. Çeşme'de eski milli tenisçi Esat Tanık aday oldu.