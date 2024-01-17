Dışarıdan DEM’lenip içeriden yelleniyorlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin isimlerini tek tek sayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı terörü bitirmeye yeminli, iç ve dış işgal cephesine direnmeye azimli" dedi.

'ATALAY KARARI OKUNMALI'

"DEM'cilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbı. Hiçbir terörist veya yandaşı, dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınamamalı, tutunamamalı" diyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mı? Mahkum Can Atalay'la ilgili kararın da TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTİKAMETİNİ ŞAŞIRDI'

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Mart'ta, Türk siyaset tarihinin kilit mahiyetindeki seçimleri yapılacak. CHP'de işler iyice sarpa sarmış, belediye başkan adaylarının tespitinde kriz ve karışıklık artık bastırılamaz şekilde gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden DEM'lenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli, fikri ve siyasi melekelerini kaybetmekle kalmamış, istikametini hepten şaşırmıştır. Terör mağduru milletimizin güçlü iradesi 'DEM'lenmiş CHP'den hesap sormaya yeterli."

'TÜRKİYE HUZUR HATTI KURULMALI'

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inancımız ve güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte, Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşmayla, süresi belirlenmiş ve derinliğine 60 km'ye kadar inen, Buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin Güvenlik ve Geleceği için Huzur Hattı kurulmalı, hattın içine sinek bile sokulmamalı" diye konuştu.