İran, Erbil saldırısında Iraklı işadamını hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) önceki gece Erbil kentine gerçekleştirdiği saldırıda füzelerden bazılarının evlere, bazılarının da evlerin yakınına isabet etmesi sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Hayatını kaybeden sivillerden ikisinin Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeği olduğu öğrenildi.

25 Ocak'ta 1 yaşına girecek kızı Jina'nın doğum günü için evinde davet veren Dizeyi'nin, saldırı esnasında evindeki konuklarından biri de Iraklı Hristiyan iş adamı Kerem Mikail idi. Saldırıda evi tamamen yıkılan Erbil doğumlu Dizeyi ve kızı Jina ile iş adamı Mikail hayatını kaybederken, Dizeyi'nin eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.

'KALKINMA YOLU PROJESİ'

Iraklı iş adamı Dizeyi'nin sahibi olduğu "Falcon Group", inşaat, petrol, doğalgaz, teknoloji, tarım ve kozmetiğin yanı sıra güvenlik sektöründe de faaliyet yürütüyor. Dizeyi'nin adı, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de geçiyordu. İş adamının bu büyük projenin Irak ayağında rol almak istediği belirtiliyor.

'MOSSAD BAĞLANTILI KİŞİLER'

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Suriye'de ve Erbil'de İran karşıtı terör örgütleri ile İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığı duyurdu.