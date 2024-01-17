Sözde kadın sorumlusu Suweyş’e MİT darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PAJK sözde meclis üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularından olan Liman Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden Suweyş, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT'in hedef listesindeydi.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE EĞİTİM GÖRDÜ

Aslen Suriyeli olan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. En üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020'de PKK/YPG'nin Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak'ın ardından Suriye'ye geçen Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022'de ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması KONGRA-STAR'ın Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.