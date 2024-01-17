Teröristan tokadı

Senaryo aynı senaryo... 100 yıl önceki senaryo... Birçok yazımızda 'asla unutmayalım' dediğim "Batı'nın iki kirli planı" vardı.

1- Sykes Picot: İngiltere ve Fransa'nın, 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortadoğu İslam coğrafyasını cetvellerle böldüğü yapay devletler çıkardığı kirli planı.

2- Sevr paçavrası: Türkiye ve Anadolu'yu parsellere bölen rezil plan.

Dün perdenin arkasında İngiltere- Fransa vardı. Bugün ise Batı'nın emperyalist Amerika ve Avrupası var.

O Batı ki... İstiklal Marşı yazarımız milli şair rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un tarihi vesikası olan 'tek dişi kalmış canavar.' Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'in, 100 gündür soykırım yaptıkları Gazze-Filistin çok iyi bir örnek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geleceği ne kadar iyi görmüş.

2009'da Davos'ta Siyonist İsrail'e, "Siz insanları öldürmeyi iyi bilirsiniz" demişti. İşte! Gazze'de 110 gündür katliam yapıyorlar.

Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ayağa kalksa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman stratejik hamleler yapsa, kirli planları bozsa Amerika, Batı aynı senaryo için düğmeye basıyor. Aparatları PKK'yı kullanıyor. Terörle Türkiye'nin hızını kesmeye çalışıyor. 21 yıldır Erdoğan'ı yıkamadılar, başaramayacaklar.

Amerika'nın ciğerini biliyoruz.

Dünya, Gazze meselesine odaklanmışken, Suriye'de derin Amerika- İsrail yeni tezgahlar kuruyor. Kirli ve rezil hazırlıklar yapıyor. Türkiye, Derin Amerika-Siyonist İsrail'in kuzey Suriye'de yeni kirli planına karşı önceki gün tarihi bir çıkış yaptı: Teröristan kurdurmayacağız.

Başkan Erdoğan'ın bu tarihi tokadının çok hayati bir arka planı var.

Derin Amerika, Suriye'nin kuzeyindeki aparatı PKK-YPG-SGD eşkıyaları için 'fırsattan istifade' bir anayasa taslağı hazırlamış, kendilerince bu paçavraya 'sosyal kontrat' adını vermişler. Derin Amerika'nın paçavra anayasası 'sosyal kontrat' örgütün kontrol ettiği Deyr-i Zor, Kamışlı bölgesinin nasıl idare edileceğinin ayrıntılarını içeriyor. Derin ABD'nin paçavrası olan metnin en belirgin unsuru;

Suriye'de gelecekte kurulmasını arzu ettikleri 3'üncü İsrail, uydu PKK kantonu ve ABD karakolunun idari yapılanmasının ayrıntılarını vermesi.

'DEMOKRATİK GÜÇLER'

Derin Amerika-İsrail'in kirli planı Suriye'de, PYD-YPG'nin yayınladığı bu son metin ile 'konfederasyon' kurmak.

Açıkça ifade etmek gerekirse Amerika, YPG-PYD'nin, sosyal kontrat adı altında 'Anayasa' ilan edip, 'konfederasyon' kavramına geçerek bir sonraki aşamada 'uydu PKK devletçik' olmasının temel taşlarını döşemek istiyor.

Derin ABD, CIA, Pentagon ve CENTCOM'un, PKK-YPG-SGD için hazırladığı paçavra metinde Suriye devleti ile ilişkiler konusunda ilginç bir ifade de göze batıyor. Suriye'deki devletten "Suriye Demokratik Cumhuriyeti" olarak bahsediliyor.

Derin ABD'nin aparatı PKK'ya verdiği isim bu: Suriye Demokratik Güçleri. Yazıklar olsun. Amerika,

bir terör çetesine 'Demokratik güç' diyor. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden PKK-SGD-ABD'nin çizdiği yolda, bir "oldubitti" ile 3'üncü İsrail yani Suriye uydu PKK kantonu, ABD karakolu kurma yolunda adım atma hazırlığındalar.

Derin Amerika kontrolünde PKK-YPG-SGD'nin paçavrası, 36 maddeden oluşan 'sosyal kontratın' dikkat çeken unsurlarından biri olan son maddesi ise isim vermese de doğrudan Türkiye'yi hedef alır nitelikte.

Aziz Türk milletinin paçavraya çevirdiği Sevr Anlaşması'nı hatırlatıyor.

Bazı toprakların geri alınacağından bahsediyormuş. İsrail'in sözde vaat edilmiş toprakları neresi:

Nil'den Fırat'a kadar olan bölge.

SONUÇ

Başkan Erdoğan- Türkiye 'Teröristan tokadı' ile ABD ve İsrail'e derin mesaj verdi. Kurulması planlanan uydu PKK kantonu asla olmayacak, olamayacak. PKKYPG- SGD'nin arkasında kim olduğuna bakılmayacak, imha edilecek.

Anlaşıldı mı emperyalistler?