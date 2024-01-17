Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, son dönemde terör örgütü tarafından yapılan saldırıların, son demlerini yaşayan terör örgütünü yeniden canlandırmaya yönelik nafile çabalar olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Bursalı, "Irak ve Suriye'deki terör yuvaları tamamen yok edilinceye kadar haklı mücadelemiz devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız sonrasında çok ağır kayıplar verdi. Terör örgütü, sınır ötesinde köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazandı. Son dönemde birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hiçbir şekilde güney sınırlarımız boyunca adı ne olursa olsun bir terör devleti kurulmasına izin vermeyecek" dedi.