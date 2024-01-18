AK Parti 48 ilin başkan adayını bugün açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtacak. Ankara ATO'da gerçekleştirilecek tanıtımda Başkan Erdoğan adayları alfabetik sıraya göre sahneye çağıracak. Programda yerel seçim şarkıları seslendirecek. Bu kapsamda ilk kez çalınacak şarkılara da yer verilecek. "Bir şehir bir millet bu kalplerin ortasında, Ankara canım başkentim, kararlıyız biz çalışmaya her taşında, sokağında" sözleri tüm salonda yankılanacak.

BEYANNAME 30 OCAK'TA

20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçeleri Başkan Erdoğan başkanlığında kamuoyuna tanıtılacak. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir'in ilçeleri yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak. Diğer illerin ilçe adaylarını ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla tanıtılacak. Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek programla duyurulacak. Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Miting programları da en kısa sürede başlayacak.