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Haberler Politika Efeler Belediye Başkanı Atay İYİ Parti’ye katıldı

Efeler Belediye Başkanı Atay İYİ Parti’ye katıldı

HABER MERKEZİ
Efeler Belediye Başkanı Atay İYİ Parti’ye katıldı
CHP'de uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı. İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Öte yandan, İYİ Parti Didim'de Atilla Avlayıcı'yı, Köşk'te ise Yaşar Baş'ı belediye başkan adayı gösterdi.
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