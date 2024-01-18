Erdoğan Külliye’de büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.