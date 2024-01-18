FETÖ’cüler polisin kıskacında: 32 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 10 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın, Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel doküman ile tabanca ele geçirildiğini bilgisini verdi.