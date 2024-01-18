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Haberler Politika Gezeravcı’nın memleketi Silifke’de gurur zirvede

Gezeravcı’nın memleketi Silifke’de gurur zirvede

HABER MERKEZİ
Gezeravcı’nın memleketi Silifke’de gurur zirvede

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, yakınları ile hemşerileri, yolculuk için heyecanlı. Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Yörük kökenli Alper Gezeravcı'nın babasının amcası Mehmet Gezeravcı (83), yeğeniyle gurur duyduklarını belirterek, "Memleketimiz, vatanımız uğruna hayırlı uğurlu olsun. Çocukluğundan beri çalışkandı. Bugünki işini yarına bırakmazdı. Allah'ın izniyle iyi bir şekilde gider, gelir inşallah. Son zamanlar buraya geldiğinde görüşmüştük. Ben 2 aydır ameliyat olmuştum, buralarda yoktum. Telefonda görüştük. Helalleştik, arkamdan hayır duaları edin dedi. Elimizden geldiğince dualar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FIRLATMA BUGÜNE ERTELENDİ

Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı, Alper Gezeravcı'nın çok çalışkan olduğunu belirtirken, "Günü gününe ödevlerini yapan bir insandı. Yapacağı bir şeye karar verdiğinde her zaman arkasında dururdu. Kendisine, Türkiye adına başarılar dilerim. Candan kutluyoruz. Yolu açık olsun, kucaklayıp öpüyoruz. Uzaya gidecek ilk Türk olmasından dolayı gururluyuz" dedi. Öte yandan dün gece yapılması gereken uzaya fırlatma işleminin bugüne ertelendiği açıklandı.

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