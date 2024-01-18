Katar ve Fransa arabulucu oldu

İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki sivillere ve esirlere 'ilaç' ulaştırılması kapsamında anlaştı. Anlaşmanın Katar ve Fransa'nın arabuluculuğuyla gerçekleştiği ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki İsrailli esirlere gerekli ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'nde en çok etkilenen ve savunmasız bölgelerdeki sivillere ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılmasında Katar'ın arabuluculuğunun dost Fransa ile işbirliği içinde başarılı olduğunu duyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

SALDIRILARDA 24 BİN 448 SİVİL ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 24 bin 448 sivilin hayatını kaybettiğini, 61 bin 504 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 163 sivilin yaşamını yitirdiğini, 350 sivilin ise yaralandığını belirtti.