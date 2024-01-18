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MİT’in yakaladığı PKK’lı Bal cezaevinde

HABER MERKEZİ
MİT’in yakaladığı PKK’lı Bal cezaevinde
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken tespit ettiği ve sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve saklandığı Orta Doğu ülkesinde yakalanan "Fırat" kod adlı Bal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyede nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Bal, 2012'de Diyarbakır'dan Kızıltepe'ye, buradan da Suriye'ye geçerek terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi. Bal, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
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