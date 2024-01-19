1 haftada 114 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

'SAYI 2 BİN 396 OLDU'

Aktürk, söz konusu saldırıların ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla toplam 114 hedefin imha edildiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Pençe- Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylece, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 114'ü son 1 haftada olmak üzere, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396'ya ulaşmıştır" diye konuştu.