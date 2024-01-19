Adı memleketinde ölümsüzleşecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya memleketi Silifke'den heyecan verici bir jest geldi. Yeni projelerini açıklayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, Gezeravcı'nın kullandığı ilk F-16'lardan birini hangardan teslim alarak ilçede oluşturacakları uçak parkında sergileyeceklerini duyurdu. Gezeravcı'nın ilçe için sembol isimlerden biri olduğunu dile getiren Altınok, oluşturacakları parka kendisinin adını vereceklerini de dile getirdi. Projeye ilişkin bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Altınok, "Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16'lardan birini hangardan teslim alıp Sayağzı Mahallesi'nde yapacağımız bir parkta sergilemek istiyoruz. Bu konuda bakanlık ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu uçak parkı ile Alper Gezeravcı'nın ismini kendi memleketinde ölümsüzleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZARAK GERİ GELECEK"

İlçelerinde bulunan bilim ve teknoloji merkezi ile yeni uzay meraklıları yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Altınok, Gezeravcı ile Türk gençliğinin ufkunun daha da genişlediğini ifade etti. Türkiye'nin ilk astronotunun Yörük kökenli olması ile de ayrıca gurur duyduklarını kaydeden Altınok, "Alper Gezeravcı bizim arkadaşımız, ailesi bizim de ailemiz. İlk Türk astronotun Silifke'den çıkmasının onurunu yaşıyoruz. Dualarla kendisini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyoruz. Tarih yazarak da geri gelecek inşallah" şeklinde konuştu.