Başkan Erdoğan’ın 2’nci eser ve hizmet kervanı

İstanbul'dan 1'inci eser ve hizmet kervanı yola çıkmıştı. Perşembe günü de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2'nci eser ve hizmet kervanı yola çıktı. İzmir'i özlediği işe ve hizmetlere kavuşturma kervanı Hamza Dağ'ın liderliğinde yürüyecek.

Elbette eser ve hizmetlerin en büyük lideri Erdoğan... AK Parti belediyeciliğini Türkiye'de marka yapan lider. Onun bilgisi, tecrübesi, halkla kucaklaşması, AK Parti'nin iş ve hizmet kervanlarının pusulası olacak. Kervanı Ankara'dan yola çıkaran Başkan Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs akşamı 'Durmak yok yola devam, çalışmaya devam edeceksiniz' talimatı gereği 81 ilde AK Parti bu çalışmaları başlatmıştı.

Her ilin gelecek planı ayrı ayrı yapıldı.

81 ilin ve ilçelerinin yaşayanları ile birebir görüşüldü. Gönül seferberliğinin kodları oluşturuldu. Ankara Keçiören'de harikalar yaratan gönülleri fetheden Turgut Altınok'un 'Yeniden Ankara' kampanyası tüm hızıyla başladı.

İZMİR'E ÖZEL PROJELER

Yeni yüzyılın belediye başkan adayları sadece yürümeyecek, koşacak. Eser ve hizmet için yollarda, sokaklarda olacak.

Güzel İzmir, AK Parti'nin en güzel yerel yönetim markalarını tanıma fırsatı bulacak.

Hamza Dağ, Burhan Özfatura'dan sonra İzmir için hazırlattığı özel projelerle cumartesi günü İzmir'e geliyor.

Erdoğan'ın eser ve hizmet kervanı yola çıkarken CHP ne yapıyor? Ekrem ile Özgür Özel etkinlik mücadelesi içinde.

İllerde kavga var. İmamoğlu ve Özel'in adamları kapışmış durumda. İzmir ve Antalya adaylarını belirleyemiyorlar.

Hatay adayı Lütfü Savaş'a CHP'nin başkan adayları hep beraber tepki gösteriyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Nisan siyasi operasyonuna hazırlanıyor. Ekrem'in seçimi kaybedip Ankara'ya geleceğini, CHP Genel başkanlığına soyunacağını hesaplayarak hazırlık yapıyor.

Nihayetinde CHP'de vizyon yok.

HEDEF GERÇEK BELEDİYECİLİK

Erdoğan konuşmasında partinin hedefini, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz.

İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız.

Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır" şeklinde açıkladı.