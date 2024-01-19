Dağ gibi aday

AK Parti'nin, yerel seçimler için belirlenen 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adaylarının tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'daki programda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Hamza Dağ'ın isminin açıklanması sırasında İzmir için hazırlanan seçim şarkısı çalındı.

'MİLLETLE BİRLİKTE OLDUK'

Toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren 17 defa milletin terazisine çıktığını aktaran Erdoğan, "Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Eser ve hizmetlerimizin icmalini yaparken aynı zamanda projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Yılın her günü günün her saati milletimizle birlikte olduk" diye konuştu.

"18'İNCİ KEZ AYNI HEYECAN"

Hiç kimseyi ayırmadan, toplumun tüm kesimlerini gözettiklerine dikkati çeken Erdoğan, tüm vatandaşlarla olan diyaloglarını artırdıklarını belirterek, "Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına programla, projeyle, icraatla, vizyonla çıktık. Böylece her kampanya dönemini milletimizle muhabbetimizi yenilediğimiz, dayanışmamızı perçinlediğimiz bir şölene dönüştürdük. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart Seçimleri'ne AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyette hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz. Milletimiz neye uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın onu hayata geçirmenin derdindeyiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İzmir'de yeni bir hikaye yazmak istediğini söyledi.

"EN ANLAMLI GÜNLERİM"

Dağ, "Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir... Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir... Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir... Güzeller güzeli İzmirimizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

4 DÖNEM MİLLETVEKİLLİGİ YAPTI

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir. 2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliği'ne seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır.

MKYK ÜYESİ SEÇİLDİ

Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014- 2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

'HER VATANDAŞA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'

Belediye ve ilçe belediye başkan adaylarına seslenen Erdoğan, vatandaşların teker teker ikna edilmesi direktifinde bulundu. Erdoğan, "Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum. Hiç kimse şahsımız dahil hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Bilakis biz hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı veli nimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin. Her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Hemşerilerimizi, şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz" diye konuştu.

'SANDIK SADECE BAŞARIMIZIN TESCİLİ'

Erdoğan, "Burada şu gerçeği sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim başarımızın, gayretimizin, emeğimizin gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu" ifadelerini kullandı.

İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

Erdoğan tarafından açıklanan 31 ilin belediye başkan adayları ise şunlar oldu: "Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu, Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan."

BAHÇELİ'DEN ALTINOK'A TEBRİK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok'a "İnşallah Ankara'yı kazanacağız" dediği öğrenildi.

'ANKARA HAK ETTİGİNİ ALACAK'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, "Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak" diye konuştu. Ankara'nın layık olduğu yerde bulunmadığını söyleyen Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmetlerle asla ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

'MHP ADAYLARI DA AYNI SEVKLE DESTEKLENECEK'

Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarının da aynı şevkle destekleneceğini belirten Erdoğan, "Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.