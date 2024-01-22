5 yılda bambaşka bir Aydın inşa edeceğiz

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Nazilli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmasını yerinde inceleyen Savaş, yapılan çalışma hakkında Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Kürşat Engin Özcan'dan bilgi aldı. Aydın'ı merkezi hükümet ile birlikte daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Savaş, Aydın'ın kayıp yıllarının telafi edileceğini söyledi.

ADİL HİZMET SÖZÜ

Partisinden olsun olmasın tüm ilçelere adil hizmet sözü veren Savaş, "Herkese adil hizmet götüreceğiz, bundan şüpheniz olmasın. 3 yılda Aydın şantiyeye dönecek, 5 yılın sonunda Aydın'ı kimse tanıyamayacak. Aydın, gelişen büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alan bir şehir olacak. Herkesin mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayacağı bir şehir olacak buna söz veriyorum. İktidarın gücünü kullanana gerçek belediyecilikle tanışacak. Buna inanıyorum. 31 Mart akşamı bu başarı hikayesini yazacağız. Hem Aydın'ın hem Nazilli'nın kaderi tamamen değişecek" diye konuştu.