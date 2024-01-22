Afganistan’da düşen uçak ortalığı karıştırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere kalkış yapan bir uçağın Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Hindistan, uçağın Hindistan'a ait olduğuna ilişkin açıklamalarını reddederken, Fas'a ait olduğunu öne sürdü. Rusya Havacılık İdaresi, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğunu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğunu açıkladı. Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere kalkış yapan bir yolcu uçağının önceki gece saatlerinde radardan kaybolduğu açıklandı. Yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Badakhshan Bilgi ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın Topkhaneh dağlık alanında düştüğünü doğruladı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

YALANLAMA GELDİ

Afganistan tarafından yolcu uçağının Hindistan'a ait olduğuna ilişkin açıklamaya Hindistan'dan yalanlama geldi. Hindistan Havacılık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca "Bu, Fas tescilli küçük bir uçaktır" denildi.

UÇAKTA 4'Ü MÜRETTEBAT 6 KİŞİ BULUNUYORDU

Rus Havacılık İdaresi ise yaptığı açıklamada, uçağın Özbekistan üzerinden Moskova'ya hareket ettiği sırada önceki akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. Açıklamada, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelere göre motor arızası nedeniyle düşen uçakta 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtildi.