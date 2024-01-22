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Haberler Politika Almanya’da cami inşaatı ateşe verildi: 2 gözaltı

Almanya’da cami inşaatı ateşe verildi: 2 gözaltı

HABER MERKEZİ
Almanya’da cami inşaatı ateşe verildi: 2 gözaltı
Almanya'nın Essen kentinde, cami inşaatını kundaklama girişiminde bulunan iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Essen polisinden yapılan açıklamada, Karnap ilçesindeki Boşnaklara ait cami inşaatında 19 Ocak Cuma akşamı yangın çıktığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda, cami inşaatındaki yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlendiği, 18 ve 19 yaşlarında 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin, olay yerinde iki çakmak ve gamalı haç bulduğu bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin, yasaklı aşırı sağcı gruplarla ilgisi olabileceği kaydedildi.
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