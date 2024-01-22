Her bir çift ayakkabı bir Filistinli!

İzmir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen grup, saldırılarda ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakma eylemi düzenledi. Karşıyaka ilçesindeki İZBAN istasyonu önünde düzenlenen eylemde, Kuran-ı Kerim okundu, "Sessiz olun çocuklar ölüyor" yazılı pankart açıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kayacan, "Gazze'de ölen sadece Müslüman değildir orada ölen annedir, babadır, eştir, çocuktur, bebektir, orada ölen insandır ve tek suçları dini tercihleri olan insanlardır. Gazze'de zulüm, soykırım var. Gazze'de insanlar en adi yöntemlerle ölüme terk ediliyor. Biz de yapılan bu zulme sessiz kalmamak için şehit olan kardeşlerimizin anısına sembolik olarak ayakkabıları bırakarak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 25 bin 105'e çıktığı açıklandı.