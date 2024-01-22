İzmir’de gözler ilçe adaylarında

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik aday kadrolarını tamamlıyor. Bir yandan adaylarını açıklayan parti yönetimi diğer taraftan da yerel seçim manifestosunu vatandaşa sunacak. Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik ismiyle hazırlanan AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak. 2 aşamalı olarak planlanan il aday tanıtım toplantısı gerçekleşti. 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk program ile 26 il adayını açıklayan parti, 18 Ocak'ta da geriye kalan 48 il adayını ilan etti.

"KISA SÜREDE BİTECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimizde ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI

Bu kapsamda Yalova ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını Başkan Erdoğan bizzat açıkladı. Genel merkezde ilçe adayları için kapsamlı çalışma yapıldı. Mevcut başkanların 5 yıllık karnesi masaya yatırıldı. Vatandaşın memnuniyet anketleri göz önüne alındı, teşkilatın görüşlerine de yer verildi. Milletvekillerinin de kanaatleri değerlendirilerek, koordinatör vekillerin değerlendirmeleri de baz alınarak titiz bir çalışma yapıldı.

Özellikle Ankara'da bazı ilçe adaylarının başka ilçelerde görevlendirilmesi gündeme geldi. Gözler Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İzmir ve Ankara'nın ilçe adaylarının ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek. İki metropol şehir için özel ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

POLEMİK DEĞİL İCRAAT

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklanmasının ardından gözler partinin İstanbul'da izleyeceği kampanya sürecine çevrildi. İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak. Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek. Seçmen için "umut veren" kampanya formülü arayışında olan AK Parti, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında "polemikçi değil icraatçı" aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor.

KADIN KOLLARI REKOR KIRIYOR

'Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir' düsturu ile hareket eden AK Parti, kadınlarla birlikte yol yürüyerek, siyasette de kadınlara alan açıyor. Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olan AK Parti'ye üye kadın sayısı da rekor kırdı. 5 milyon 527 bin 175 kadın üyeye sahip partide son 6 ayda Kadın Kolları teşkilatı 132 bin 502 yeni üye kaydı yaptı. Bu kapsamda ilk sırayı başkent Ankara alırken onu Siirt, Mardin, Gaziantep ve Kilis takip etti.