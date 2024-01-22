MHP’nin Çanakkale’de 10 Uşak’ta 5 adayı açıklandı

MHP, yerel seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla Düzce Belediye Başkan Adayı Yılmaz Eser oldu. MHP Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı 54 ilçede de adaylarını belirledi.

EGE'DEN 15 İLÇE TAMAM

Buna göre Ege Bölgesi'nden Çanakkale Ayvacık'ta Muharrem Şahin, Çanakkale Bayramiç'te Tuncay Özkaya, Çanakkale Biga'da Sıtkı Keçeci, Çanakkale Bozcaada'da Samet Turhal, Çanakkale Çan'da Davut Karagöz, Çanakkale Ezine'de Tahsin Yüksel, Çanakkale Gelibolu'da Hüseyin Öner Gündoğdu, Çanakkale Gökçeada'da Halil Rüştü Akgün, Çanakkale Lapseki'de Adem Balta, Çanakkale Yenice'de Kemal Cangül, Uşak Banaz'da Aziz Bulut, Uşak Eşme'de İlhan Özkan, Uşak Karahallı'da Şenel Çakır, Uşak Sivaslı'da Ali Çetin, Uşak Ulubey'de Yorum Eskici aday olarak belirlendi.