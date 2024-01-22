Pazaryerine korkunç saldırı

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki bir pazaryerine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, "Saldırıda 25 kişinin öldü, en az 20 kişi yaralandı. Bunların arasında durumu orta seviyede olan 2 çocuk bulunuyor. Ağır yaralı olanlar da var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor" dedi. Donetsk'in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Ukrayna ordusu, cephedeki başarısızlıklarından dolayı savunmasız Donetsk sakinlerinden intikam almaya karar verdi. Bu, şehrin tarihinde başka bir kara gün" değerlendirmesinde bulundu. Saldırının yapıldığı silah türüne dair bilgi verilmedi. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.