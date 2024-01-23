Han Yunus vuruldu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 13 sivil öldürüldü, onlarcası yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarını artırdığı belirtildi. İsrail ordusunun Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılarda çoğu çocuk 10 sivilin öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, sabah saatlerinde savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edildi. Han Yunus'un batı kesimindeki El-Mavasi bölgesinde bir evin bombalandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki birçok bölgesinde havadan ve karadan saldırıları artırdığına işaret edildi.

TIME DERGİSİ: İSRAİL DÜNYA ÇAPINDA DESTEK KAYBEDİYOR

Time dergisinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik desteğin dünya çapında azaldığı belirtildi. Time'ın "Morning Consult" isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü. Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı. Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi. 2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı. ABD'nin İsrail'e desteği ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi.

ESİR YAKINLARI İSRAİL MECLİSİ'Nİ BASTI

Yakınları Hamas'ın elinde esir olan bir grup, İsrail Meclisi'ni (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi.

İSRAİL'DEN HAMAS'A YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

İsrail, Gazze'de saldırılara 2 ay ara verilmesini teklif etti. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılarını sürdüren İsrail'den Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi geldi. Öneri, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes yapılmasını kapsıyor.