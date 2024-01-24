Türkiye- İran İş Forumu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Ankara'da Türkiye- İran İş Forumu düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir.İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız. İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor. (İsrail'in saldırıları) Katliamların durması, ateşkesin tesisi ve bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır.
Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.
İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor.
(İsrail'in saldırıları) Katliamların durması, ateşkesin tesisi ve bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız.
Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır.