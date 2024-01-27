İzmir’de de sesimiz çok güçlü çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında açıklamalarda bulundu. Yerel seçim çalışmaları hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" şeklinde konuştu.

KARARLILIKLA YOLA DEVAM

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'larla ilgili, "Bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamd olsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım. Akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine, gerek diğer meclise hepsine gönderdi ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz, dışişleri bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç tüm batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla, Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI DA YAPACAK

Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak saat 13.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda başlayacak etkinlikte belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak. Erdoğan, ardından hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin saat 15.00'teki resmi açılışına katılacak.