Soykırımla yargılanacak!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ediyor, can kaybı 26 bini aştı. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Divan İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, İsrail soykırım suçlaması ile yargılanacak. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı ABD'li Yargıç Joan Donoghue, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin mahkeme kararını okudu, İsrail'in çok büyük sivil can kaybına, sivil altyapının yıkımına ve Gazze nüfusunun büyük çoğunluğunun yerinden edilmesine neden olduğunu kaydetti. Karara Türkiye'den ilk değerlendirme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı" dedi.