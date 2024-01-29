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Haberler Politika Aday gösterilmeyen CHP’linin isyanı

Aday gösterilmeyen CHP’linin isyanı

SEBAHATTİN ALP
Aday gösterilmeyen CHP’linin isyanı

CHP'DE Pamukkale Belediye Başkan Adayı olarak Ali Rıza Ertemur'un açıklamasının ardından, aday adayı İlhan Özcan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özcan, partisini topa tuttuğu açıklamasında, "Bizi halkımızın karşısında aday diye dolaştırıp hem paramızı hem evraklarımızı aldınız. Başvuru yapmaz olaydım, ayıptır günahtır" diye tepki gösterdi. CHP için yıllar boyu mücadele ettiğini ve son olarak ön seçim yapılacağı beklentisi ile Pamukkale Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu belirten Özcan, aday gösterilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü.

'YAPMAZ OLAYDIM'

CHP'nin ön seçim ile adayların belirleneceği söylemi üzerine, Pamukkale Belediye Başkanlığına aday adayı olarak başvuruyu yaptığını açıklayan Özcan, Ali Rıza Ertemur'un Pamukkale adayı olarak açıklanmasının ardından, küplere bindi. Özcan, "CHP, 27. ve 28. Dönem Milletvekili adayı olan şahsım ve 2 arkadaşım yok sayılarak anketlere sokulmadık. Niye 10 yıl il yönetim kurulu üyesi ve iki dönem il sekreteri yaptınız? Niye 10 yıl İl Genel Meclisi üyesi yaptınız? Niye Acıpayam Belediye Başkan adayı yaptınız. Partisinin başarısı için ömrünü harcayan, emek, nakit ve vakit harcayan bir Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir adam bu kadar aşağılanmaz, yok sayılamaz. Madem kafanızda bir Pamukkale Belediye başkan adayı vardı niye bize başvuru yaptırdınız? Niye ön seçim yaparak adayı belirlemediniz? Ayıptır ayıp, günahtır günah. Bir insanın gurur ve şahsiyetiyle bu kadar oynanmaz. Çok ayıp ettiniz çok. Bunun hesabını bir gün vereceksiniz. Beyler siz kısa pantolon giyerken ben bu partinin okulundaydım" diye ifade etti.

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