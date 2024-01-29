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Haberler Politika ‘Ayırmadan ayrışmadan Efeler için geliyoruz’

‘Ayırmadan ayrışmadan Efeler için geliyoruz’

MURAT ŞENBAKLAVACI
‘Ayırmadan ayrışmadan Efeler için geliyoruz’

Aydın'ın en genç belediye başkan adaylarından olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, saha çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti ile MHP'li yöneticilerin eksiksiz katıldığı seçim programları çerçevesinde Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Ramazanpaşa ve Yağcılar İçi'nde esnafla bir araya geldi. Pehlivan seçim ziyaretleri kapsamında eşi Gizem Pehlivan ile birlikte nergis dağıttı. Pehlivan, "Ayırmadan ayrışmadan Efeler için geliyoruz" sloganı ile başladığı çalışmalarında esnafın yanı sıra gençlerden de yoğun ilgi gördü.

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