  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bakan Fidan’dan 3 ülkeye ziyaret

Bakan Fidan’dan 3 ülkeye ziyaret

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan’dan 3 ülkeye ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ocak'a kadar sürecek Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya resmi ziyaretlerine başladı. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın yapacağı resmi ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fidan'ın Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaretler vesilesiyle Türk iş insanları ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA