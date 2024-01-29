CHP’li vekilden gazeteciye tehdit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazeteci Eray Gökçe, son günlerde CHP aleyhine yaptığı haberler nedeniyle kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Milletvekili Süleyman Bülbül hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçe, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

'HAKARET ETTİ'

Gökçe, CHP'nin Nazilli Adayı Gamze Yolcu Metin ve siyasi kulislerle ilgili yaptığı haberler nedeniyle tehdit ve harekete maruz kaldığını belirterek CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü savcılığa şikayet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Gökçe, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sloganı atarak yeni bir hedef çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere yönetiminin bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum. Takdiri de Nazilli ve Aydın kamuoyuna bırakıyorum" dedi.