Koca: İzmir’i sağlıkta daha da büyüteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışıyla kentin sağlık üssü olmaya aday olduğunu ifade etti. Şehir Hastanesi açılısında konuşan Koca, şehir hastanelerinin 22'ncisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"İHMAL EDİLMEYECEK"

Vatandaşların şehir hastaneleri ve hizmetler için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Koca, "Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine getirdiği farkı hastalarımız tecrübeleriyle biliyorlar. Halkımız şehir hastanelerinin tarifini kapısından içeri girildiğinde tüm sağlık sorunlarının çaresinin tek çatı altında aranacağı hastane olarak yapıyor" dedi. Bakan Koca, İzmir'i sağlıkta daha da büyütmeye devam edeceklerini, şehir hastanesinin açılması sebebiyle hiçbir hastanenin ihmal edilmeyeceğini de ifade etti.

DEV BİR SAĞLIK KOMPLEKSİ

İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde 417 yataklı dahiliye klinikleri, 547 yataklı cerrahi ve onkoloji hastanesi, 183 yataklı kalp ve damar göğüs hastalıkları hastanesi, 513 yataklı kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunuyor.