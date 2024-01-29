Mustafa Savaş’a tam destek

AK Parti Aydın'ın önceki dönem milletvekilleri, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş ile istişare toplantısında bir araya gelerek seçimde bütün güçleriyle yanında olduklarını açıkladı.

"BİRİZ VE BERABERİZ"

AK Parti Aydın'da tam kadro seçim çalışmalarını yürütüyor. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı AK Partili Mustafa Savaş, Aydın'da toplumun her kesimi ile buluşup çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara projeleri de anlatan Savaş, talepleri dinleyip çözüm üreteceklerinin sözünü verdi. AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın eski Milletvekilleri Ahmet Ertürk, Metin Yavuz, Mehmet Erdem, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Ali Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş, Ahmet Rıza Acar, Efeler ilçesinde Savaş ile bir araya gelip istişare yaptı. Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Savaş, "Biriz, beraberiz. 31 Mart'ta Aydın'ımızı gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazırız, kararlıyız" diye konuştu.