‘Oynanan tüm oyunları bozduk’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelindiğini belirten Başkan Erdoğan, "31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacak. Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün yollar kimle inşa edildi? AK Parti" dedi.

'HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK'

"18'inci defa milletimizin huzuruna çıkıyoruz" diye sözlerine devam eden Başkan Erdoğan, "Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmaktır. Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz" dedi.

KALKINMA ATILIMLARI

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeye bu kötülüğü yaptılar. Sosyal gerilim ve ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütleriyle sınırlarımız boyunca bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri kalkınma atılımlarıyla işte bu hain tuzaklarla mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk." CHP'nin şehirleri geleceğe hazırlamak gibi bir derdi olmadığını da belirten Başkan Erdoğan, "Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

'YENİ DÖNEME HAZIRLIKLIYIZ'

Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Başkan Erdoğan. "Hep belediye başkanlarımızın yanına yer alacağız. Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme adımlarına kavuşan bir ülkeyiz. Bize düşen bu gücün doğru istikamete kavuşmasını sağlamaktır. Ülkemize fayda sağlamayacak, refahı bekletilerine katkı vermeyecek hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir" diye konuştu.