“Uşak’a değer katmaya devam edeceğiz”

Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine devam ediyor. İkinci dönem için seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Çakın, Uşak'a değer katmaya devam edeceklerini vurguladı. AK Parti Uşak teşkilatı ile birlikte Nuri Şeker Caddesi'nde ve Hurdacılar Sitesi'nde hizmet veren esnafla bir araya gelen Başkan Mehmet Çakın, esnafların ihtiyaçlarını ve görüşlerini dinledi. Daha yaşanılır bir Uşak'ın inşası için el birliği ile çalışmalarını sürdüreceklerini paylaşan Çakın, işyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için vatandaşlara ve esnafa teşekkürlerini iletti.