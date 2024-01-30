AK Partili İnan’dan CHP’ye: Özür dileyip aday çıkarmayın

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi CHP'ye çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li yetkililere seslenen İnan, CHP'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmaması yönünde tavsiyede bulundu.

İNAN'IN ACI KAYBI

İnan paylaşımında, "CHP'de tarihi bir krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'nin üzerine düşen ve yapması gereken; yıktığı, enkaz haline getirdiği İzmir'den 25 sene için özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir. Eğer CHP birileri ile helalleşmek istiyorsa İzmirli gençlerle, İzmirli kadınlarla helalleşsin ve 31 Mart seçimlerinde İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun. Bu, adaylık sarmalının içinden çıkamayan CHP Genel Merkezi için de en iyi çıkış yolu olacaktır. Hem de İzmir'i hizmetsizlikle bırakmasından ötürü İzmir'den dilenen bir özür olarak kayıtlara geçecektir" dedi. Öte yandan, Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi Sevgi Softaoğlu dün vefat etti. Softaoğlu'nun bugün İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.