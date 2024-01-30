“Gazze’de yaşananlar büyük bir vicdani yük”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Gazze'deki trajediye ilişkin açıklamasında, "Gündemimizde bir diğer konu da Gazze'de devam eden trajedi. Biliyorsunuz on binlerce masum Filistinli günlerdir dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ilaveten, on binlerce, yüz binlerce insanı açlıkla kaybedebiliriz. Bu dünya kamuoyunun taşıyamayacağı büyük bir vicdani yük olur" dedi.