  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika “Gazze’de yaşananlar büyük bir vicdani yük”

Gazze’de yaşananlar büyük bir vicdani yük”

HABER MERKEZİ
“Gazze’de yaşananlar büyük bir vicdani yük”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Gazze'deki trajediye ilişkin açıklamasında, "Gündemimizde bir diğer konu da Gazze'de devam eden trajedi. Biliyorsunuz on binlerce masum Filistinli günlerdir dünya kamuoyunun gözü önünde katledilmeye devam etmekte. Bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ilaveten, on binlerce, yüz binlerce insanı açlıkla kaybedebiliriz. Bu dünya kamuoyunun taşıyamayacağı büyük bir vicdani yük olur" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA