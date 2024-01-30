‘Seçimler yaklaştıkça paçaları tutuşuyor’

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı tamamlandı. Hattın açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

'BİZ SÖYLEDİK Mİ YAPARIZ'

Törende konuşan Erdoğan, "Bugün giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbulumuzun yükünü hafifletecek bir projemizi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Gayrettepe Kağıthane Metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Biz söyledik mi, yaparız" dedi.

'MASKELER DÜŞMEYE BAŞLADI'

Seçim takvimi işlemeye başladıkça, maskelerin düştüğünü dile getiren Erdoğan, "Herkesin gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca 3 dönüm bostan, yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandıkta millete, hesap verme günü yaklaştıkça görüyoruz ki, birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili skandal açıklaması muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir. Meselenin çok daha vahim tarafı, suçladığı partilerin daha 8 ay öncesine kadar beraber Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu siyasi yapılar olmasıdır. Bunlar 6'lı masada beraber değiller miydi? Gerekirse 16'lı masa da kurarız diyenler değil miydi? Ne oldu bunlara şimdi? " diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "Şurada 61 gün kaldı. Yola devam. Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizin 30 büyük şehrini ayağa kaldıracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

'KAYBETMEYE MAHKUMLAR'

Konuşması sırasında coşkulu kalabalığın sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, iki günü bir birine eşit olan ziyandadır anlayışına sahip bir inancın mensuplarıyız. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir. Kimin ne dediğine bakmadan şehirlerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi, sıkıntılarına çözüm bulmayı ana vazifemiz olarak görüyoruz. Bizim siyaset tasavvurumuzda millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur. Millete tepeden bakanlar, milleti hor hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur. Şimdi, 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE DAĞ'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, dün akşam AK Parti'nin düzenlediği "Gençlik aşkıyla Eskişehir" programında gençlerle buluştu. Oldukça coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız. Her bir genç kardeşim potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı milletvekili, belediye başkanı ve elbette Cumhurbaşkanı adayıdır. Seçimlerde pek çok ilimizde ilçemizde gençlik teşkilatımızdan yetişme arkadaşlarımız aday olarak partimizi temsil ediyor. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor. Gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Meclis'teki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Gençlerimizin önünü her alanda açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben sizlere güveniyorum."