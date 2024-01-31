21’inci yüzyıl belediyecilik vizyonu

'Türkiye Yüzyılı'nın Belediyecilik vizyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aziz milletimize açıklandı.

Yeni nesil belediyecilik vizyonu toplantısı, AK Parti'nin yeni konferans salonunda şahane bir koreografi ile gerçekleşti.

'Yaptıklarımızı anlatmaya yetmez' mesajlı koreografinin kahramanı küçük kızımızın yeni salonda, Başkan Erdoğan'ı elinden tutarak sahneye götürmesi gönülleri titretirken dakikalarca alkışlandı.

Başkan Erdoğan tarafından hazırlatılan 'Yeni Nesil Belediyecilik' vizyonu, Türkiyemizin kentlerinin 21'inci yüzyıl yürüyüşünün yol haritasını veriyor.

DİRENÇLİ KENTLER

Evet. Belirsizliklerin arttığı ve geleceğin öngörülemezliği fikrinin yavaş yavaş yerleşmesine neden olan işaretlerin sıklaştığı bir süreçte ilerliyoruz.

Bir sonraki dönemeçte bizi ne bekliyor? Bir deprem mi?

Bir tufan mı? Bir sel baskını mı? Bir terörist saldırısı mı?

Yoksa bir pandemi mi? Ya da çevrenin tahribi, kıt kaynakların azalması, iklim değişikliği, sosyo-politik istikrarsızlıklar, ekonomik buhran gibi süregelen stresler bizi ne gibi durumlarla karşı karşıya bırakacak?

İşte böyle bir geleceğe Türkiye kentlerini hazırlamaya yönelik Başkan Erdoğan'ın yeni belediyecilik vizyonunda, çerçeveye alınıyor.

'Gerçek Belediyecilik' vizyonu, kentlerde yaşam kalitesini artıran, yılların birikimi ve gelecek vizyonunu harmanlayan, yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler içeriyor.

Başkan Erdoğan'ın 'AK EKLER AK İLLER'i hedefleyen vizyonu, yerel yönetimlerde insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışını içeriyor.

Türkiye'de gerçek yerel kalkınmayı başlatan Başkan Erdoğan'ın yeni belediyecilik vizyonu, vatandaşlarımızın yönetime daha fazla katılımınını, yönetimde doğrudan temsilini ve idareyi denetlemesini sağlamayı hedefliyor.

Kamu hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artıracak önlemleri, vatandaşa en yakın yerde, ilk kademede ve en kısa sürede vatandaşın işlerini tamamlamayı amaçlıyor.

Ülkemizde bütün yerleşim birimlerini yaşanabilir bir çevre haline getirmek ve şehirlerin hepsini bir veya bir kaç özelliğiyle öne çıkan marka şehirler haline getirmeyi önceliyor.

Ülkemizin tamamını, kent ve kırsal alan farkı gözetmeksizin imar ve yerleşim planları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış mekanlar olarak tasarlıyor.

Kentsel dönüşüm projeleriyle, yaşanabilir ve yüksek standartlarda yenilenmiş kentler kurarken, tarihi kentlerimizi korumaya, tarihi eserlerimizi ihya etmeye devam etmeyi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyor.

KENTLEŞME VE AFETLER

Artan nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve meydana gelen afetlerin sayısındaki artış göze batmaktadır. Birbirinden farklı fakat kol kola giden bu iki trendin, kentleri her geçen gün biraz daha fazla risk altında bıraktığı bir gerçektir.

İklim değişikliği de kırılganlıkları artırarak risk tahminini zorlaştırmaktadır.

Başkan Erdoğan'ın gerçek belediyecilik vizyonu, kentlerimizin muhtemel tehlikelere karşı hazırlıklarının yol haritasını veriyor.

Türkiye bir deprem ülkesi olması gerçeğine yönelik Dİ- RENÇLİ KENTLER özellikle ele alınıyor.

Kentler artan nüfusları ve varlıkları ile risklerin de en yüksek olduğu yerler. Sürdürülebilir kentler için riskleri en aza indirmek yeni çalışmaları gerektirmekte.

Dirençli Kentler için yapılacaklar:

Acil durumlara karşı hazırlıklı olma.

Dayanıklı yapılar ve altyapı.

Risk yönetimi ve afet yönetimi planlaması.

Toplumsal dayanışma ve katılım.

Hızlı ve etkili müdahale.

'Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik' vizyonunda, dirençli kent hazırlığının özellikle İstanbul için ne kadar hayati bir durum olduğu açıktır.