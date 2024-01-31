‘DEM’den medet umanlar hüsrana uğrayacak’

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmada söylediği "Türkiye ittifakı" sözlerini eleştiren Bahçeli, bunun nafile bir gayret olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE HEPİMİZİN'

Bahçeli, "DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır. Demlenmiş CHP açık veya gizli ortakları, Türkiye'nin karşısında, biz sonuna kadar yanındayız. Demlenmiş CHP, DEVA, Serok ve diğerleri İmralı canisinin, terörist başı Gülen'in, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin hizasındadır. MHP ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, emeklilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme mücadelesi veren herkesin arkasındadır" dedi. Türkiye'nin yükseliş momentinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Mersin'de, demlenmiş CHP'ye ruhsat yoktur" dedi.

'DÜŞMAN BAŞINA'

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların durmasını isteyen ABD'nin kendi içinde operasyon döneminin fitilinin tutuştuğunu dile getiren Bahçeli, "Böyle müttefiklik ancak düşman başınadır. Şimdi ABD kendi içinde kaynamaktadır. Texas merkezli kriz, eyaletler arasındaki cepheleşmeyi keskinleştirmektedir" dedi.